[아시아경제 양낙규 군사전문기자]정석환 신임 병무청장은 공군 소장 출신으로 지난해까지 국방부 국방정책실장을 역임한 인물이다.

정 청장은 1961년 전남 순천 출신으로 광주 대동고를 나와 공군사관학교 31기로 임관했다. 한남대에서 국방획득관리학 석사를 취득했다. 그는 한미연합사 정보참모부장, 공군본부 기획참모부장, 공군본부 전력부장, 제20전투비행단장, 공군 차기전투기 평가단장을 거쳐 2019년부터 지난해까지 국방부 국방정책실장으로 일했다.

▲1961년 전남 순천 출생 ▲광주 대동고 ▲제20전투비행단장 ▲공군 차기전투기 평가단장 ▲국방부 국방정책실장

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr