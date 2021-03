[특징주]HMM, 9거래일 연속 상승세...52주 신고가

[아시아경제 박지환 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,600 전일대비 5,150 등락률 +17.49% 거래량 23,862,894 전일가 29,450 2021.03.26 10:29 장중(20분지연) 관련기사 HMM, 해운 테마 상승세에 5.43% ↑4월 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리 내일의 급상승 예상 종목 나왔다! “빨리 확인하세요” close 의 주가가 9거래일 연속 상승 중이다. 최근 뚜렷한 실적 개선세와 함께 수에즈 운하에서 벌어진 초대형 컨테이너선의 좌초 사고로 운임 시황이 급등할 것으로 예상되는 점이 호재로 작용한 것으로 풀이된다.

26일 오전 9시58분 기준 HMM의 주가는 전 거래일보다 2400원(8.15%) 오른 3만1850원에 거래됐다. 9거래일 연속 상승세 기록이다. 장 초반에는 3만2200원까지 오르며 52주 신고가를 갈아치웠다.

HMM의 주가 강세는 해상 물동량 증가로 인한 해운 운임 상승이 실적 개선으로 이어질 것이라는 기대감이 반영됐다. 에프앤가이드에 따르면 올해 HMM 영업이익은 사상 최대였던 전년(9808억원) 대비 143% 증가한 2조3842억원으로 추정되고 있다.

여기에 24일 아시아와 유럽을 연결하는 가장 중요한 통로인 수에즈 운하가 초대형 컨테이너선의 좌초로 가로막히는 사고도 영향을 준 것으로 보인다. 운임 시황은 공급 불확실성에 매우 민감해 운임이 급등할 가능성도 높아진 상황이다. 수에즈 운하는 전세계 교역량의 12%, 컨테이너 물동량의 30%를 담당하는 항로다.

