[아시아경제 지연진 기자] 자이언트스텝이 코스닥 시장 상장 후 사흘연속 상승세를 보이고 있다.

자이언트스텝은 25일 코스닥 시장에서 전일대비 4750원(14.50%) 급등한 3만7500원에 거래 중이다.

이 회사는 지난 24일 상장 첫날 공모가(1만1000원)의 두 배로 시초가(2만2000원)를 형성한 후 상한가(2만8600원)를 기록한데 이어 전날에도 14.51% 오른 3만2750원으로 거래를 마쳤다.

자이언트스텝은 광고·영상 VFX(시각효과) 전문기업으로, 최근 글로벌 주식시장에서 화두로 떠오른 메타버스 관련주로 관심을 모았다. 메타버스는 3차원의 가상세계를 의미하뎌, VR(가상세계)과 AR(증강현실)을 중심으로 하는 XR 기술에 근간을 두고 급속도로 시장이 성장하고 있는 추세다.

