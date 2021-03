기대·건강 수명 꼴찌, 경남의 ‘공공의료’ 어찌할 것인가 … 진단·확충 방안 세미나 열려

장수목 건보공단 부경본부장, 새로운 의료혁명 출발점 돼야



경남 보건복지과장, 서부경남 ‘공공의료’ 선정 ‥ 행정력 집결



주철인 아시아경제 영남대표, 재원 뒷받침 돼야 ‥ 정부지원 절실

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 국민건강보험공단 부산경남지역본부는 25일 경남도의회에서 '경상남도 공공의료 진단 및 확충방안 세미나'를 경남도의회와 함께 공동 주최했다.

이날 세미나는 정백근 경남공공보건의료지원단 단장과 김정회 건강보험공단 연구조정협력센터 센터장의 발제를 시작으로 황수현 마산의료원 원장이 좌장을 맡아 토론을 진행했다.

토론자로 심상동 경남도의회 운영위원회 위원장, 최민혁 양산부산대병원 공공보건 의료사업실장, 강수동 서부경남 공공의료확충 민관협력위원회 공동위원장, 주철인 아시아경제 영남취재본부 대표가 참석했다.

이번 세미나는 서부경남 공공의료기관 설립에 따른 변화와 요구에 발맞춰 경남도와 정부의 기능과 역할을 재정립하고, 나아가 지역별 공공의료기관 확충의 필요성과 지속 가능한 방안을 모색하기 위해 개최됐다.

장수목 국민건강보험공단 부산경남지역본부장은 환영사를 통해 "최근 서부경남 공공의료기관 설립 확정에 기쁜 마음이다"면서도 "그럼에도 필수 의료 기관이 많이 부족한 상황에 경남도의 공공의료 현주소를 파악하고, 부족한 부분을 보완하는 새로운 혁명의 출발점이 되길 소망한다"고 전했다.

정백근 경상남도 공공보건의료지원단장는 발제에서 경상남도의 기대 수명과 건강 수명이 전국 최하위를 기록하고 있음을 지적하며 공공의료 진단과 확충의 필요성을 강조했다.

또 김정희 건강보험공단 연구조정협력센터장의 발제에서는 '공공병원의 경영수지 전망'에 대해 언급했다.

이어진 토론회에서는 심상동 경남도의회 운영위원회 위원장, 최민혁 양산부산대병원 공공보건의료사업실장, 강수동 서부경남 공공의료확충 민관협력위원회 공동위원장, 주철인 아시아경제 영남취재본부 대표와 함께 경남공공의료 확충에 대한 논의를 가졌다.

이날 세미나에 참석한 강수동 위원장은 "35만명의 시민이 거주하는 진주에 과연 새롭게 설립되는 지방의료원을 이용할 것인가 의문이다"면서도 병원 설립을 통해 주변 인프라가 조성된다면 좋은 결과 있을 것"이라고 기대를 내비쳤다.

주철인 아시아경제 영남취재본부 대표는 "공공의료기관의 필요성은 다들 공감하는 분위기이나, 실제 의료 취약 지역인 하동과 남해에서는 진주 설립 확정에 대해 잡음이 끊이지 않고 있다"며 "무엇보다 공공의료기관의 질 높은 의료서비스 제공을 위해서는 우수한 재원이 뒷받침 돼야하는데, 이에 대해 정부의 적극적인 지원이 절실하다"고 강조했다.

끝으로 질의응답에서 경남도 보건복지과장은 "하동과 남해 지역 주민들의 소외감을 충분히 이해한다"라면서도 "서부경남 공공의료기관 설립에 대해서는 이미 선정된 것이니, 최대한 모든 행정 집결 해서 공공병원이 빠른 시일 내에 지어지는 데 인력을 집중하겠다"고 전했다.

