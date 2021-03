제주드림타워 카지노 이전, 도의회 본회의 통과

원희룡 지사, 카지노감독위 의견 수렴 후 최종 결정



[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주도 랜트마크인 제주드림타워 내 카지노 이전 확장 의견 제시의 건이 본회의를 통과했다.

제주특별자치도의회는 25일 오후 제393회 임시회 본회의를 열고, 제주도가 제출한 ‘LT카지노업 신청에 따른 의견 제시의 건’을 재석의원 38명 중 찬성 29명, 반대 6명, 기권 3명으로 가결했다.

도의회는 전날 문화관광체육위원회가 제시한 17가지 의견서를 그대로 도에 제출하기로 하고 해당 안건을 최종 처리했다.

제주도 카지노업 관리 및 감독에 관한 조례는 영업장소 변경과 관련 새 영업장이 기존 면적의 2배 이상 초과하는 경우 도의회의 의견을 묻도록 하고 있다.

같은 날 오전 LT카지노 직원들은 도의회 앞에서 카지노 이전허가의 조속한 통과를 촉구하고 나섰다.

향후 도의회의 의견서가 제출되면 원희룡 제주도지사는 제주도 카지노업감독위원회의 의견수렴을 거쳐 카지노 이전 허가 여부를 최종적으로 결정하게 된다.

LT 카지노 면적 변경 허가 기한은 오는 30일까지다.

