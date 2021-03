[아시아경제 강나훔 기자] 네이버의 기업용 클라우드 서비스가 25일 오후 장애를 일으켜 이용자들이 불편을 겪고 있다.

네이버 클라우드 플랫폼은 이날 오후 공지를 통해 "일시적 접속 이슈가 확인돼 원인 파악 후 긴급 점검 및 복구 작업 중"이라며 "서비스 사용에 불편을 드려 죄송하다"고 밝혔다.

현재 네이버의 개인용 클라우드 서비스 '마이박스'는 정상 작동하고 있다.

네이버 클라우드 플랫폼은 기업간거래(B2B) 클라우드 솔루션을 제공하는 네이버의 자회사다.

네이버는 전날에도 뉴스·카페·블로그 등 서비스에서도 접속 불량이 발생하는 장애를 일으킨 바 있다.

