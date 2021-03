조달청, 비축물자 할인·외상판매…중소기업 원자재 확보 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 최근 급등한 구리 등 비철금속을 할인·외상 판매해 중소 제조기업이 원자재를 안정적으로 확보할 수 있게 지원한다고 25일 밝혔다.

품목별 할인율은 최근 가격 상승률을 반영해 1%~3% 적용된다. 가령 이달 가격 상승폭이 컸던 구리는 3%, 알루미늄과 주석은 각 1%를 할인해 판매하는 방식이다. 판매한도 규모는 3만2800만t 수준이다.

조달청은 자금사정이 여의치 않은 비축물자 이용업체에 유동성을 지원하기 위해 외상판매에도 나선다.

이를 통해 중소기업은 연 2%의 이자율로 6개월~9개월까지 외상으로 비축물자를 공급받을 수 있다. 단 외상 상한금액은 20억원까지다.

이밖에도 최근 중국의 해외 수출제한에 따라 수급에 차질을 빚고 있는 페로실리콘(합금철로 분류, 철강산업에서 주로 이용)도 1800t을 판매한다. 페로실리콘은 대여가 원칙이지만 조달청이 한국광물자원공사와 협의해 지난 24일부터 한시적으로 판매가 가능해졌다.

김정우 조달청장은 “주요 비철금속의 가격과 수급동향을 지속적으로 모니터링해 신속·적절하게 대응해 나갈 계획”이라며 “조달청은 비축사업으로 국내 중소기업이 안정적으로 원자재를 확보해 경영난을 해소할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr