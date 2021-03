신한지주, 진옥동 행장 이사 재선임…분기배당도 승인(종합)

年 4회 배당 가능…조용병 회장 "주주 친화 정책 강화"

임기 만료 사외이사 6명 재선임…4명 新 사외이사 선임도

[아시아경제 이광호 기자]신한금융지주가 분기배당의 근거를 마련하는 정관 일부 변경의 건을 승인했다. 또 기타비상무이사로 재추천된 진옥동 신한은행장과 임기 만료를 앞둔 사외이사 6명의 재선임 안건 등을 원안대로 통과시켰다.

신한지주는 25일 서울 중구 세종대로 본사 20층 대강당에서 열린 제20기 정기 주주총회에서 이 같은 내용의 안건을 처리했다.

우선 정관에 분기배당 근거를 마련했다. '3·6·9월 말 분기배당을 할 수 있다'는 문구를 추가하는 정관 변경안이 가결돼 분기별로 한 번씩 최대 네 번까지 배당을 할 수 있다.

신한지주는 KB·우리·하나 등 4대 금융지주 중에는 가장 높은 22.7%의 배당성향을 결정했지만, 지난해보다 배당성향이 줄어들며 주주들 사이에서 불만이 컸다.

조용병 신한지주 회장은 "주주 친화 정책을 통해 주주가치를 지속적으로 높이는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

2020년도 기말 배당금은 주당 1500원, 전환우선주는 주당 1716원으로 확정했다. 이는 지난해보다 350원 줄어든 것이다.

신한지주는 기타비상무이사로 재추천된 진옥동 신한은행장과 박안순 대성상사 주식회사 회장, 변양호 VIG파트너스 고문, 성재호 성균관대학교 법학전문대학원 교수, 이윤재 전 대통령재정경제비서관, 최경록 ㈜CYS 대표이사, 허용학 퍼스트브릿지스트레지(FBS) 최고경영자(CEO) 등 6명의 사외이사도 재선임했다.

앞서 세계 최대 의결권 자문사인 ISS은 진 행장과 사외이사 6명 연임에 대해 반대의사를 밝혔지만 이번 주총에서 이같은 권고는 별다른 효력을 발휘하지 못했다.

이번 주총에서는 곽수근 서울대학교 경영대학 명예교수, 배훈 변호사법인 오르비스 변호사, 이용국 서울대학교 법학전문대학원 임상교수, 최재붕 성균관대학교 기계공학과 교수 등 4명의 신규 사외이사 후보들의 선임도 확정했다.

이날 주총에서 한 주주는 "이들 4명은 회사의 성장 및 발전은 물론 금융소비자 보호 및 다양한 이해관계자 가치 제고를 위한 활동을 강화할 것"이라고 말했다.

이에 따라 신한지주의 사외이사는 기존 10명에서 12명으로 늘어났다.

조 회장은 "고객 First, 주주 First 라는 금융의 기본 원칙을 다시 한 번 새기고 보내주신 기대와 믿음에 실질적 가치로 보답하겠다"며 "티지털(Digital)과 ESG 관점에서 금융의 미래를 선도하는 변화를 신속하게 추진해 코로나19가 몰고 온 복합적 불확실성 시대에 누구보다 기민하게 대응하고 당면한 위기를 새롭게 혁신할 기회로 바꿔 나가겠다"고 강조했다.

한편 신한지주는 아시아 핵심 시장을 중심으로 은행과 비은행 모두 지속 성장하고 있다. 지난해 당기순이익은 3조4146억원을 달성해 사상 최대치를 기록하는 등 꾸준히 성장 중이다. 신한지주의 올해 경영 슬로건은 '기반은 단단하게! 변화는 신속하게!'이며, 중기 전략목표로 '후레쉬FRESH 2020s'를 제시했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr