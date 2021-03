경찰, '문 대통령 접종' 보건소 협박전화 관련 내사 착수

[아시아경제 송승윤 기자] 문재인 대통령이 코로나19 백신 접종을 위해 방문한 보건소에 협박 전화 등을 건 이들에 대해 경찰이 내사에 착수했다.

서울 종로경찰서는 25일 "사실관계 등 확인을 위해 내사에 착수했다"며 "내사를 통해 협박 등 불법행위가 확인될 경우 엄정하게 사법처리할 예정"이라고 밝혔다. 경찰 관계자는 "백신 관련 논란이 계속되는 것은 방역 차원에서도 바람직하지 않아 단호히 대처할 것"이라고 말했다.

앞서 문 대통령 부부는 지난 23일 종로구보건소에서 아스트라제네카 백신을 접종했다. 그러나 일부 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등을 중심으로 백신이 바꿔치기 됐다는 게시글 등이 퍼져나갔다. 이후 접종 다음날인 전날 오전부터 담당 간호사와 보건소 등엔 '불을 지르겠다', '폭파시키겠다' 등 수십 통의 협박 전화가 걸려온 것으로 알려졌다.

한편 경찰청은 질병관리청 중앙방역대책본부로부터 수사의뢰를 받아 대구경찰청을 책임관서로 지정했다. 대구경찰청은 백신접종과 관련한 허위 게시글 내사에 착수했다.

