우리금융, KT·교보생명과 카이스트에 AI 교육과정 개설

[아시아경제 이광호 기자]우리금융그룹은 KT 및 교보생명과 협약을 맺고 빅데이터와 인공지능(AI) 분야 인재양성을 위해 한국과학기술원(KAIST)에 산학연계 교육과정을 개설한다고 25일 밝혔다.

이번 교육과정은 지난해 8월 우리금융과 KT가 체결한 '디지털 금융혁신을 위한 전략적 업무제휴'의 일환이다. 양사는 지난해 10월에도 빅데이터와 AI 관련 공동워크숍을 진행해 디지털혁신(DX)에 대한 임직원의 업무 이해도를 증대시키기도 했다.

이번 카이스트 산학연계 교육과정은 4월부터 약 3개월간 진행된다. 우리금융은 지주사, 우리은행, 우리카드, 우리에프아이에스 직원들이 참여해 디지털트랜스포메이션, 빅데이터, 인공지능 분야에 대한 교육을 받고 실습도 하게 된다.

우리금융 관계자는 "카이스트의 우수한 교육을 통한 디지털 인재 육성은 물론, 통신·IT, 보험 등 다른 업종에 대한 이해와 협업으로 새로운 비즈니스 모델도 발굴해 낼 것으로 기대된다"고 말했다.

