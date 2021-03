이베이코리아 스마일페이, 항공·면세쇼핑 프로모션 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아의 간편결제 스마일페이는 25일 티웨이항공, 롯데면세점 등 제휴사와 손잡고 봄맞이 여행객을 위한 다채로운 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

티웨이항공은 스마일페이의 사용자 경험을 그대로 구현한 상업자 표시 결제(PLP) 티웨이페이를 구축했다. 이를 기념해 다음달 22일까지 7만원 이상을 결제하면 사용한 카드에 상관없이 1만원 할인 혜택을 매일 ID당 1회 제공한다. 기존에 적립해둔 스마일캐시도 사용 가능하며, 결제 후 카드결제 금액에 대해 0.3%를 스마일캐시로 재적립 해준다.

롯데면세점에서도 다음달 30일까지 스마일페이 모든 결제 건의 3%를 횟수제한 없이 최대 3만원까지 스마일캐시로 적립해준다. 또한 다음달 1일부터는 티웨이항공, 진에어 무착륙항공 결제 고객을 위한 롯데면세점 결제전용 적립금도 ID 당 1회 지급한다. $250 이상 결제 시 $25, $500 이상 결제 시 $50 스마일페이 결제전용 적립금을 증정하며, 증정된 결제전용 적립금은 스마일페이 결제 시 바로 사용 가능하다.

이베이코리아 관계자는 “이번 프로모션을 통해 여행에 대한 고객들의 갈증이 조금이나마 해소되길 바란다”고 말했다.

