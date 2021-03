에어부산, 울산~제주·김포 노선 항공편 추가 증편

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 85,823 전일가 3,800 2021.03.25 09:36 장중(20분지연) 관련기사 에어부산, 부산외대 우수인력 양성 업무협약 체결에어부산, 무착륙 관광비행 평균 탑승률 90% 달성에어부산, 반려동물 위한 '펫 푸드' 증정 이벤트 진행 close 은 울산 지역민 편의 증대를 위해 울산 노선 항공편을 증편한다고 25일 밝혔다.

에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 85,823 전일가 3,800 2021.03.25 09:36 장중(20분지연) 관련기사 에어부산, 부산외대 우수인력 양성 업무협약 체결에어부산, 무착륙 관광비행 평균 탑승률 90% 달성에어부산, 반려동물 위한 '펫 푸드' 증정 이벤트 진행 close 은 오는 28일부터 울산공항에서 매일 2회(주 14회) 왕복 운항 중인 울산~제주, 울산~김포 노선에 대해 증편 운항한다.

왕복 기준으로 울산~제주 노선은 14회 증편해 주 28회 운항하며 울산~김포 노선은 8회 증편하여 주 22회 운항한다는 계획이다.

세부적으로는 울산~제주 노선은 항공편을 하루에 2편을 추가 운항해 매일 4회 왕복하며 울산~김포 노선은 항공편을 하루에 1편을 추가 운항해 매일 3회 왕복 운항한다는 방침이다. 수요가 많은 금요일에는 2편을 추가하여 매일 4회 왕복 운항한다.

기존 김포공항에서 오전 7시10분에 출발해 오전 8시5분 울산공항으로 도착하는 BX8891편의 운항시간을 오전 7시30분 출발, 오전 8시 25분 도착으로 변경해 승객들의 선택권이 넓어지고 이용도 한층 더 편리해질 전망이다.

에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 85,823 전일가 3,800 2021.03.25 09:36 장중(20분지연) 관련기사 에어부산, 부산외대 우수인력 양성 업무협약 체결에어부산, 무착륙 관광비행 평균 탑승률 90% 달성에어부산, 반려동물 위한 '펫 푸드' 증정 이벤트 진행 close 관계자는 “지역 항공사로서의 의무감과 사명감을 가지고 울산의 하늘길을 넓혀 지역민의 편의 증대는 물론 울산이 대한민국 산업의 메카가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr