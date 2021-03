GM, 반도체 부족에 중형 픽업트럭 생산 줄여

수익성 높은 차량 생산에 주력

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 제너럴모터스(GM)는 반도체 부족 탓에 중형 픽업트럭 생산을 감축하기로 했다고 CNBC 방송이 24일(현지시간) 보도했다.

미국 자동차노동조합(UAW) 지역 조직이 소속 노동자들에게 보낸 메시지에 따르면 GM 미주리주 공장은 오는 29일부터 다음 달 12일까지 가동을 중단할 예정이다.

미주리주 공장은 픽업트럭인 GMC 캐니언과 쉐보레 콜로라도 등을 조립한다. 다만 이 공장에서 만드는 승합차 생산에는 차질이 없을 것이라고 회사 측은 밝혔다.

GM은 대신 미주리주 공장의 하반기 가동 중단 기간을 예정보다 2주 앞당겨 5월24일부터 7월19일까지로 조정했다.

일련의 조치는 차량용 반도체가 부족한 상황에서 GM이 수익성이 높은 차량 생산을 유지하는 쪽으로 선택한 것으로 풀이된다.

데이비드 바나스 GM 대변인은 "GM은 사용 가능한 모든 반도체를 가장 인기 있고 수요가 많은 제품 조립에 계속 활용할 것"이라면서 "풀사이즈 트럭 공장에서는 가동중단이나 생산 감축을 하지 않는다"라고 말했다.

GM의 캔자스주 공장과 캐나다 잉거솔 공장은 4월 중순까지 계속 문을 닫을 예정이다. 브라질 공장과 한국의 부평 공장도 반도체 부족의 영향을 받고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr