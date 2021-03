샴푸 뿌린 칫솔 입에 넣고, 머리채 잡아 변기에…기숙사 룸메이트 괴롭힌 10대들

피해 학생 부모, 고소장 접수

[아시아경제 김봉주 기자] 경남 하동의 한 학원 기숙사에서 10대 여학생들이 같은 방 후배를 폭행해 경찰 조사를 받고 있다.

24일 하동교육지원청은 학원 기숙사 내 같은 방을 쓰던 룸메이트를 학대한 중학생 3명에게 출석정지 5일, 서면사과, 본인 특별교육, 보호자 특별교육 등의 처분을 내렸다.

피해 여학생은 당시 초등학교 6학년이었고 지금은 중학교 1학년이다. 가해 여학생 3명 가운데 2명은 피해자의 선배이고 1명은 동급생이다.

이들은 욕설을 한다는 이유로 지난 2월 한 달간 피해 학생의 얼굴과 머리를 때리고 몸을 꼬집은 것으로 조사됐다.

가해 학생들은 샴푸를 뿌린 칫솔을 강제로 피해 학생의 입에 넣거나 머리채를 잡아 변기에 넣기도 했다.

피해 학생은 학대를 못 이겨 기숙사를 떠났고, 가해 학생들은 그런 피해 학생의 페이스북에 욕설로 가득한 글을 퍼부었다.

피해 학생의 부모는 하동교육지원청의 처분이 약하다며 경찰에 고소장을 냈다.

경찰은 가해 학생들을 조사 중이다.

가해 학생 측은 일부 폭행을 인정하며 죄송하다고 밝힌 것으로 전해졌다.

