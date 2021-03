[공직자재산공개]일산 거주 유은혜 부총리, 재산 1.6억

후원회 예금 계좌 해지로 감소

정종철 차관은 11억원 신고

[아시아경제 한진주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부 장관 재산이 약 1억6576만원으로 전년 대비 9884만원 감소했다. 국무위원 중 재산이 가장 적다.

25일 정부공직자윤리위원회가 공개한 2021년 공직자 정기 재산변동사항 신고 내역을 보면 유 부총리의 재산은 후원회 계좌 해지로 정치자금 예금이 빠지면서 크게 감소했다.

유 부총리는 본인 명의로 2억원 상당의 경기 고양시 일산동구 중산동 아파트를 보유하고 있다. 예금은 본인 명의로 1억947만원을 신고했다.

정치자금법에 따라 따로 관리되는 정치자금 예금은 후원회 계좌 해지로 전년 1억4423만원에서 0원으로 줄었다.

정종철 교육부 차관의 재산은 작년보다 6293만원 늘어난 11억1120만원이다. 정 차관은 4억8000만원 상당의 세종시 어진동 아파트를 보유하고 있다.

이상원 교육부 차관보는 지난해보다 4912만원 늘어난 10억3879만원을 신고했다. 이 차관보는 경기 성남시 분당구 서현동 상가 2채를 보유하고 있다. 두 건물의 가액은 총 2억3443만원으로 전년 대비 825만원 올랐다.

송석언 제주대학교 총장은 교육계 고위공직자 중 가장 많은 76억3163만원을 신고했다. 1년 사이 재산이 26억2118만원 늘었다. 보유주식의 가격이 올라 예금(27억3407만원)이 1년 사이 10억5679만원 늘었고, 증권(30억9480만원)은 14억2216만원 증가했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr