구글, 앱 중단 오류에 "웹뷰 삭제 아닌 업데이트로 문제 해결 가능"

[아시아경제 강나훔 기자] 구글은 최근 안드로이드 스마트폰의 앱 실행 중단 오류와 관련, 문제가 된 앱 '웹뷰'를 삭제하지 말고 새 버전으로 업데이트할 것을 권장했다.

구글코리아는 24일 블로그를 통해 "안드로이드 시스템 웹뷰 및 구글 크롬을 업데이트하면 (앱 실행 중단)문제를 해결할 수 있다"며 이같이 밝혔다.

이어 "영향을 받은 기기의 경우 구글플레이가 자동으로 앱을 업데이트할 예정"이라며 "더 빠른 해결을 원하면 구글플레이에서 수동으로 업데이트를 받을 수도 있다"고 했다.

웹뷰·크롬 업데이트는 구글 플레이스토어에서 각각 앱을 검색한 다음 실행하면 된다. 만약 플레이스토어에서 업데이트가 되지 않는다면 기기의 '설정'에서 앱 및 알림→구글 플레이스토어→저장용량 및 캐시→데이터 삭제를 누른 다음 다시 시도하면 된다.

구글은 그러면서 "웹뷰 업데이트를 수동으로 삭제하시는 것을 권장하지 않는다"며 "이는 일부 앱의 데이터 손실로 이어질 수 있다"고 밝혔다. 그러면서 "불편함을 끼쳐드려 죄송하다"고 덧붙였다.

