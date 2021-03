[공직자재산공개] 이재명지사 28억6437만원·이재정교육감 8억541만원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사와 이재정 경기도교육감의 재산이 각각 3000만원 가량 증가한 것으로 나타났다.

25일 정부 공직자윤리위원회가 공개한 2021년도 정기재산변동 신고사항에 따르면 이재명 지사는 28억6437만원을 신고해 재산이 전년보다 2956만원 증가했다. 거주 중인 아파트 값이 오른 반면 예금과 채무는 감소했다.

배우자와 공동 소유한 성남시 분당구 아파트(164.25㎡)의 공시가격은 8억9600만원에서 10억1300만원으로 1억1700만원 상승했다. 보유한 부동산은 아파트 한 채가 전부다.

또 채무 변제로 본인과 가족의 예금이 15억8567만원에서 10억823만원으로 5억7743만원 감소했다. 기존의 사인 간 채무 5억원은 전액 변제했다고 신고했다.

이재정 교육감은 전년대비 3061만원이 증가한 8억541만원을 신고했다. 용인시 수지구 상현동 아파트(84.97㎡)는 가격 변동이 없었고, 급여 저축 등으로 예금은 3650만원 늘었다.

이재강 경기도 평화부지사의 재산 신고액은 2억1997만원으로, 지난해보다 4억3881만원 줄었다. 이 평화부지사는 배우자 명의로 포항시 남구 동해면 도구리와 일월동에 전답 4필지 824㎡를 보유하고 있다.

이용철 경기도 행정1부지사는 재산이 22억9552만원으로, 5910만원 증가했다. 소득 증가로 예금이 3650만원, 배우자 보유 4개사 주식 가격이 370만원, 채무가 1826만원 늘어난 데 따른 것이다.

이 행정1부지사는 부친 소유의 연천군 신서면 대광·도신리 전답과 하천부지 1만7679㎡를 신고했다. 부친이 고향에서 농사를 짓고 있는 이 땅은 전년과 가격 변동이 없었다.

