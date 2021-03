일사천리 LG전자 주총…스마트폰 사업방향 실마리도 전무

24일 LG전자 주총 20여분만에 종료

권봉석 사장·이연모 MC사업본부장 불참

주주들도 경영현황 질문 없어

[아시아경제 차민영 기자] 스마트폰 사업 방향에 대한 단서가 나올 줄 알았던 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 주주총회가 24일 싱겁게 끝났다. 모바일커뮤니케이션(MC)사업본부 매각 난항설에 무게가 실리면서 내부 혼란이 커졌지만 사측은 "결정된 바 없다"며 두 달째 신중한 태도로 일관해왔다. 매각 조율은 물론 인력 재배치 문제 등 사측의 고심이 엿보이는 부분이다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 는 이날 오전 서울 여의도에 위치한 LG트윈타워에서 제19기 정기주주총회를 열고 20여분만에 상정된 의안들을 모두 의결했다. 의장인 배두용 최고재무책임자(CFO) 부사장만 출석하고, 권봉석 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 사장과 이연모 MC사업본부장 등은 주총장에 나타나지 않았다. 주주들의 질문도 없었다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 는 지난 1월 20일 권봉석 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 대표가 "모든 가능성을 열어두고 있다"고 사업 재검토를 공식화하면서 한 이후 두 달이 넘게 입장을 내놓지 않고 있다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 는 이르면 이달 말 매각, 철수 등 방향성을 공식화하고 직원 대상 설명회를 진행할 예정이다. 이후 내달 5일 이사회를 열고 공식 결의하는 수순이 될 것으로 점쳐지고 있다.

그간 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 는 스마트폰 사업 매각을 위해 베트남 빈그룹 등과 협상을 벌였으나 가격 차이로 인해 사실상 협상은 결렬된 것으로 알려졌다. 매각 작업이 진척을 보이지 않으면서 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 가 결국 스마트폰 사업의 '완전 철수'를 추진할 것이란 관측이 잇따른다.

시장에서는 23분기 누적 5조원대 적자를 이어온 만큼 MC사업부 유지 가능성은 희박하다고 보고 있다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 는 지난 4일 공시한 감사보고서에서도 "스마트폰 사업 구조를 개선하기 위해 혁신 제품 출시 등 각고의 노력을 했지만 의미 있는 매출 확대와 수익성 개선을 이루지 못했다"고 인정했다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 가 상반기 전략 제품으로 예고한 '레인보우' 프로젝트와 차기 폼팩터 '롤러블' 등의 개발도 사실상 중단된 상태다.

현재 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 는 내부적으로 관련 인력들의 사내 재배치 문제 등을 논의 중이다. 인력 재배치는 4월 이사회에서 사업 방침을 확정하고 사내에 공유한 직후 곧바로 진행될 가능성이 높다. 기존 MC사업본부 소속 인력 약 3700명은 올 상반기 내 타 사업부 또는 LG유플러스, LG에너지솔루션, 오는 7월 출범을 앞둔 LG마그나 이파워트레인 등 계열사로 전환 배치된다. 이 과정에서 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 는 스마트폰 사업 등 보유한 특허권은 내재화하고 미래 사업과의 시너지 창출에 나설 것으로 알려졌다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 671,410 전일가 145,500 2021.03.24 10:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%LG전자, 전기차 파워트레인 물적분할 승인…7월 마그나 합작사 출범LG전자, 美 하와이에 상업용 에너지저장시스템 공급 close 관계자는 "아직 결정된 사항은 없다. 모든 가능성을 열고 검토 중"이라고 말했다.

LG전자는 이날 주총에서 전기차 사업을 담당할 신설법인 LG마그나 이파워트레인 설립을 위한 물적분할 계획을 안건으로 상정하고 의결했다. 합작법인에 대한 승인 절차 등을 거쳐 오는 7월 LG마그나를 출범시킬 계획이다.

한편, LG전자 주총이 반전 없이 지나가면서 이틀 후인 26일 ㈜LG 주총에 대한 기대감도 낮아졌다. 26일에는 ㈜LG의 주주총회가 예정돼 있다. LG그룹의 총수인 구광모 회장은 ㈜LG 대표이사로 등재돼 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr