종로구, 취약계층 주민 대상 ‘생활안전 정비’

기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 홀몸어르신, 쪽방촌 거주자 등 약 500가구 대상...거동 불편한 노약자와 치매가구 등을 우선 선정

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 이달부터 올 11월까지 저소득 안전취약가구 가정을 방문해 노후 생활시설을 점검, 수리·교체 서비스를 제공하는 '생활안전 정비사업'을 추진한다.

대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 홀몸어르신, 쪽방촌 거주자, 한부모 가정 등 지역 거주 주민 약 500가구다.

구는 지난해 추진 결과를 토대로 올해부터는 기존 기초생활수급자 외에 장애인, 홀몸 어르신 등을 추가해 대상자를 확대하고 더욱 많은 주민들이 혜택을 볼 수 있도록 했다.

선정 기준은 생활이 어렵고 안전사고 위험에 노출돼 있는 취약계층 주민이다. 그중에서도 특히 거동이 불편한 노약자와 장애인, 치매가구 등을 우선 선정하려고 한다.

이를 위해 구는 주택 내 전기, 가스, 보일러 등 시설 노후화 정도와 정비 시급성을 기초점검표에 의거해 조사해 정비 대상자를 정하고자 한다.

점검 업체의 경우 지역 내 위치한 소상공업체를 선정해 지역경제 활성화에 기여하는 것은 물론 지속적인 A/S를 도울 계획이다.

아울러 내실 있는 안전점검 추진을 위해 분야별 전문가와 공무원, 자원봉사자 등으로 구성된 ‘안전복지컨설팅단’이 대상자 가정으로 직접 방문해 점검을 진행한다.

점검 분야로는 ▲전기설비(누전차단기, 콘센트, 스위치 등) ▲가스설비(가스타이머, 가스배관 등) ▲소방설비(화재감지기, 경보기, 소화기 등) 등이 있다.

점검을 통해 노후·불량 설비 발견 시에는 수리 또는 교체한다.

뿐 아니라 전기·가스안전 사용법과 화재사고 예방 안전수칙 등 생활에 도움을 주는 관련 교육도 실시해 주민 만족도를 더욱 높일 예정이다.

이번 생활안전 정비사업과는 별도로 개별가구의 안전 점검 및 정비를 희망하는 주민은 각 동주민센터를 통해 직접 신청하면 된다.

김영종 종로구청장은 “경제적 어려움으로 안전사고에 노출된 주민들이 더 이상은 없도록 세심히 지원하고자 한다”면서 “지역내 안전 사각지대를 해소하고 주민의 소중한 생명과 재산을 지킬 수 있는 다양한 정책을 추진하겠다”고 말했다.

