오세훈 "박원순 향기 느낀다는 임종석···좌파의 천박한 성인지 감수성"

[아시아경제 이주미 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 박원순 전 서울시장에 대해 '가장 청렴한 공직자'라고 평가한 임종석 전 대통령 비서실장을 향해 "좌파 운동권 세력의 천박한 성인지 감수성을 적나라하게 보여준 것"이라고 일갈했다.

오 후보는 23일 자신의 페이스북을 통해 "박원순 전 시장의 성추행 피해자가 두려움과 고통을 호소하며 기자회견을 한 지 불과 6일 만에 임종석 전 비서실장이 또 노골적인 2차 가해를 했다"며 이같이 비판했다.

오 후보는 "임 전 실장은 '서울 곳곳을 지날 때마다 박원순의 향기를 느낀다. 용산공원 숲속 의자에 박원순의 이름 석 자를 소박하게나마 새겨 넣었으면 좋겠다'고 했다"며 "박원순 전 시장이 자신의 롤모델이며 그를 계승하겠다던 우상호 전 예비후보에 이은 피해자에 대한 잔인한 2차 가해"라고 지적했다.

이어 "왜 하필 임종석 전 실장이 야권 단일후보가 결정된 오늘(23일), 박원순 전 시장을 옹호하는 글을 남겼을까"라며 "서울시장 선거에서 패색이 짙어지자 이해찬 전 대표에 이어 임종석 전 실장까지 나서 강경 지지 세력의 결집을 위한 집토끼 몰이를 하는 것"이라고 주장했다.

그러면서 "그래도 이건 아니다"며 "자신들이 사죄하고 책임져야 할 선거의 승리를 위해 피해자의 고통에는 눈감은 채 2차 가해를 일삼는 당신들은 참으로 몹쓸 사람들"이라고 힐난했다.

