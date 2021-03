[아시아경제 이창환 기자] 한국 국가대표 축구팀과의 친선 경기를 앞두고 일본 국가대표팀 코치가 코로나19 양성 판정을 받은 것으로 전해졌다.

일본축구협회는 23일 사이토 도시히데 국가대표팀 코치가 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다고 밝혔다.

교도통신에 따르면 일본축구협회는 사이토 고치와의 밀접 접촉자는 없다면서 다른 스태프와 선수들이 음성으로 나와 이번 한일 친선전 개최 일정에는 변경이 없다고 설명했다.

한국 축구 대표팀은 오는 25일 저녁 요코하마 소재 닛산스타디움에서 일본 대표팀과 친선 경기를 할 예정이다.

