롯데쇼핑, '중고나라' 지분 인수에 200억 투자

유진자산운용 손잡고 전략적·재무적 투자자로 참여

[아시아경제 조인경 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 5,500 등락률 -4.30% 거래량 266,529 전일가 128,000 2021.03.23 15:30 장마감 관련기사 "백화점서 미술품 팔고 평생교육 사업까지" … 유통가 신사업 발굴중'e커머스 늪' 빠진 롯데의 고뇌코로나 '쇼핑난민', 이커머스 구조선에 오르다 close 이 국내 1위 온라인 중고거래 플랫폼 '중고나라' 인수에 참여한다.

롯데쇼핑은 유진자산운용이 중고나라 지분 93.9%를 인수하는 과정에 재무적 투자자로 참여한다고 23일 밝혔다.

회사 관계자는 "전체 인수 거래금액 1000억~1100억원 중 롯데쇼핑이 200억원 정도를 투자한다"며 "급성장하는 중고물품 시장의 미래 수익성을 보고 전략적·재무적 투자자로 참여하게 됐다"고 설명했다.

이번 투자에 따라 롯데쇼핑이 보유하게 될 중고나라 지분은 투자 금액에 비례해 23% 수준이 될 것으로 보인다.

국내 중고거래 시장은 지난해 약 20조원 규모로, 중고나라는 지난해 역대 최대 규모인 매출 5조원을 돌파했다.

이번 투자는 롯데가 급변하는 e커머스 시장에 대응해 온라인 사업을 키우기 위한 전략으로 풀이된다. 롯데쇼핑은 지난 16일 마감한 이베이코리아 예비입찰에도 인수의향서를 제출했다.

강희태 롯데쇼핑 대표는 이날 오전 열린 주주총회에서 "e커머스에서 많은 시행착오를 겪어 기대한 만큼 성과 거두지 못해 송구하다"며 "이베이코리아 인수에 충분한 관심이 있으며, 외부 전문가를 도입해 그룹 역량을 강화하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr