[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 23일 오후 1시 52분경 경남 김해시 진례면 한 주택에서 원인불명의 화재가 발생했다.

현재까지 인명피해는 발생하지 않았다.

불길은 주택 내부와 적재된 고물 등을 태우고 이날 오후 3시 7분께 거셌던 불길이 잡혔다.

불이 난 곳 인근에는 남해고속도로가 위치해 화재 신고가 20여 건 가까이 빗발쳤다.

주택과 공장이 밀집한 곳이라 소방 당국은 헬기, 소방차 등을 동원해 화재를 진압했다.

소방은 불길이 완전히 잡히는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr