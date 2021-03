[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산상공회의소(회장 장인화)는 신임 사무처장에 박종민(64)씨를 임명했다. 발령일자는 3월 19일이다.

신임 박종민 사무처장은 부산상공회의소 이사로 정년퇴직했으며, 기획조정실장 등을 맡으며 기획과 조직관리 업무를 맡았었다.

부산상의 측은 박종민 신임 사무처장이 장인화 회장을 도와 ‘일하는 상의’를 만드는 역할 할 것이라고 했다.

