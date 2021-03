[아시아경제 임혜선 기자] 헨켈홈케어코리아가 ‘고농축 버넬’을 새롭게 출시했다고 23일 밝혔다.

‘고농축 버넬’은 향기캡슐 대신 국제표준화기구(ISO)의 천연향 기준에 따라 엄선된 식물유래 프리미엄 천연 아로마 에센셜 오일이 함유됐다. 이와 더불어 미세플라스틱, 색소, 석유계 계면활성제도 무첨가됐으며 피부자극 테스트도 완료했다 또, 환경까지 생각하는 버넬은 100% 재활용 플라스틱 용기를 사용했다.

제품은 프레쉬 모닝, 버넬 와일드 로즈, 버넬 아몬드 블러섬 등으로 구성됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr