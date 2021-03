대우건설 '부산 오션시티 푸르지오 레지던스' 160실 분양

대우건설은 부산광역시 영도구 동삼동 1180번지에 위치한 '부산 오션시티 푸르지오 레지던스' 160실을 오는 26일 홍보관 오픈과 함께 분양한다고 밝혔다. 부산 오션시티 푸르지오는 지난 2018년 주상복합 아파트가 공급됐으며, 이번 분양은 단지 내에 위치한 레지던스 상품이다.

레지던스는 지하 2층~지상 20층 1개동에 전용면적 기준 21㎡ 100실, 23㎡ 60실 총 160실이 공급될 예정이다.

부산 오션시티 푸르지오 레지던스는 지상 3층부터 12층에 위치하고 있으며, 건물 1, 2층은 상가, 13층~19층은 호텔로 구성되며, 20층은 상가 및 부대시설이 들어설 예정이다.

부산의 대표 관광지 중 하나인 태종대 인근에 위치해 있으며, 영구적인 바다 조망이 가능하고 아파트 대비 세금·대출 등의 규제로부터 비교적 자유로운 생활형숙박시설로서 투자자들의 관심이 높다.

부산 오션시티 푸르지오 레지던스의 분양가는 계약면적 기준 3.3㎡당 평균 920만원대(VAT포함)이며 중도금 50% 무이자 대출이 가능하다. 입주예정일은 2022년 4월이며, 분양홍보관은 부산광역시 중구 중앙대로 26, 1층(부산도시철도 1호선 중앙역 2번출구)에 위치해 있다. 분양홍보관 방문은 예약제로 운영된다.

