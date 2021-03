임은정 “회의에 수사팀 검사 온다는 말에 귀를 의심”

[아시아경제 김대현 기자] 임은정 대검찰청 감찰정책연구관이 한명숙 전 국무총리의 모해위증·교사 의혹을 재심의한 대검찰청 부장·고검장 확대회의와 관련해 "수사팀 모 검사가 온다는 말에 귀를 의심했었다"고 말했다.

23일 임 연구관은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "재소자 증인의 기소 여부를 논의하는 자리에, 법무부 장관이 합동 감찰을 지시한 마당에 너무 노골적인 진행이었다"며 이같이 말했다. 지난주 열린 대검 부장회의에 예정에 없던 당시 수사팀 검사가 참석한 일을 문제 삼은 것이다.

그는 "그럴 거면 민원인 한모씨나 변호인에게도 발언 기회를 줘 공정한 체라도 해야 하는 게 아닌가 싶어 어이가 없었다"고 지적했다. 그러면서 "고검장들과 대검 부장회의 참석 통보를 받고 공정성을 기대하기 어려웠다"며 "하지만 법무부 장관의 지휘가 있은 마당에 참석하지 않을 도리가 없었다"고 언급했다.

임 연구관은 당시 회의에서 위증교사 의혹의 당사자로 지목된 엄희준 부장검사와 질의응답 할 기회를 거부한 것에 대해선 "합동 감찰에서 수사팀 검사에게 확인해야 할 질문을 재소자 증인의 기소 여부를 논의하는 자리에서 할 수 없어 말을 아꼈다"고 설명했다.

또한 "조남관 차장(검찰총장 직무대행)에게 공정을 기대한 적이 없어 실망하지는 않지만, 많이 피곤했다"며 "전날 한숨도 못 잤고, 과녁이나 다트판이 돼 회의장에 앉아있는 게 여간 피곤한 일이 아니었다"고 전했다.

아울러 "회의에 참석한 이상 회의 결과에 따르지 않을 도리가 없으니 참담한 심정으로 공소시효 도과 후 첫 아침을 맞는다"면서도 "윤석열 전 총장과 조 차장에게 역사가 책임을 물을 것이고, 저 역시 법적 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

이어 "용기를 내어준 몇몇 재소자분들에게 너무도 죄송해 고통스럽다"며 "내일은 좀 덜 부끄러운 검찰이 되도록 좀 더 많이 분발해 보겠다"고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr