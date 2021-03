시진핑에 구두 친서 보낸 김정은 "적대세력 대처해 단결·협력"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 시진핑 중국 국가주석에게 양국의 전략적 의사소통 강화를 강조하는 구두 친서를 보냈다.

조선중앙통신은 23일 "김정은 동지께서는 두터운 동지적 관계에 기초해 두 당 사이의 전략적 의사소통을 강화해야 할 시대적 요구에 따라 중국 공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지에게 구두 친서를 보내 노동당 제 8차 대회 정형을 통보했다"고 보도했다.

통신은 친서에서 "조선반도 정세와 국제관계 상황을 진지하게 연구·분석한 데 기초해 국방력 강화와 북남관계, 조미(북미) 관계와 관련한 정책적 입장을 토의결정"한 것을 통보했다며 "적대 세력들의 전방위적 도전과 방해 책동에 대처해 조중(북중) 두 당, 두 나라가 단결과 협력을 강화"할 것을 강조했다고 설명했다.

김 위원장은 친서에서 "적대세력들의 광란적인 비방, 중상과 압박 속에서도 사회주의를 굳건히 수호하면서 초보적으로 부유한 사회를 전면적으로 건설하기 위한 투쟁에서 괄목할 성과들을 이룩하고 있는 데 대해 자기 일처럼 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

