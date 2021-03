▲김인하씨 별세, 김현석(삼성전자 대표이사 사장)씨 장인상=22일 오후 3시, 삼성의료원 장례식장 17호실, 발인 24일 오전, 장지 천주교 용인공원묘원 ※ 코로나19로 인하여 조문 및 조의금은 정중히 사양합니다.

