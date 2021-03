[날씨]내일 오전까지 꽃샘추위 이어져…황사 영향도

낮에는 전국 대부분 지역 15도 내외 '포근'

[아시아경제 김지희 기자] 23일 오전까지 꽃샘추위가 계속될 전망이다.

기상청은 23일 아침 기온이 영하 2도에서 6도 사이를 보이며 쌀쌀하겠다고 예보했다. 다만 낮에는 남서쪽에서 따뜻한 공기가 들어오면서 전국 대부분 지역이 15도 내외, 경상권 및 강원 동해안은 20도 내외로 포근할 것으로 보인다.

23일 새벽부터 오는 24일 아침 사이에는 강원 산지와 경북 북동 산지에서 바람이 시속 35∼65㎞, 강원 중·북부 동해안은 시속 30∼50㎞로 강하게 불 것으로 예상된다. 강원 남부 동해안, 경북 동해안도 바람이 시속 35∼45㎞, 순간풍속 55㎞ 이상으로 강하게 불 예정이다.

23일 오후부터 24일 오전 사이에는 동해 중부 먼바다와 동해 남부 북쪽 먼바다에서 바람이 시속 35∼60㎞로 강하게 불고 물결은 1.5∼3.0m로 높게 일겠다.

23일 새벽부터 아침 사이 내륙의 경우 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있을 수 있다.

한편 전날 몽골 고비사막과 중국 내몽골 고원에서 황사가 발원했다. 이번 황사는 22일 밤에서 다음날 오전 사이 서해안을 중심으로 미세먼지(PM-10) 농도를 높일 가능성이 있을 것으로 예상된다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr