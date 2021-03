국민의힘 "추경서 코로나 의료진 위한 예산 반영할 것"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 추가경정예산(추경) 심사에서 코로나19 의료 인력을 위한 예산이 반영될 수 있도록 여당에 촉구할 계획이다.

22일 주호영 국민의힘 원내대표는 전국보건의료산업노조와의 간담회에서 "국민의힘은 지난해부터 코로나19 의료 인력 합당한 보상이 필요하다고 주장했다"며 "이번 추경에서도 의료 인력 보강 비용 3040억원을 집행하라고 주장하고 있다. 마지막까지 추경 심사에 반영될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

주 원내대표는 "일선 현장 의료진의 희생과 헌신에 마땅한 보상이 이뤄지지 않고 있고, 최근 코로나19 백신 접종 부작용으로 고열 및 몸살 겪으면서도 대체인력이 없어 휴가 못 내고 근무 이어가는 등 어려움 겪고 있다"며 "국민 한사람으로서 송구한 마음"이라고 설명했다.

나순자 전국보건의료산업노동조합 위원장은 "보건의료 노동자들이 소진과 탈진으로 이탈하지 않도록 지원 예산 반드시 통과되도록 힘을 써달라"며 "코로나19 재난 특수상황에서 한시적 지급되는 예산이며 여야 합의한 예산임을 말씀드리고 싶다. 생명안전수당 시작으로 코로나19 대응 보건의료 인력 기준과 보건의료 확대에도 큰 힘 실어주시길 부탁한다"고 말했다.

나 위원장은 코로나19 대응으로 어려움을 겪는 보건의료 노동자들의 실태를 나열했다. 그는 "코로나19 전담병원은 열악한 환경에도 불구하고 환자 돌보기 위해 헌신하고 있다. 방호복, 마스크 등 보호장비 하고 환자 곁을 지키며 땀 범벅이 되기도 했고, 겨울 난방도 제대로 안 되는 선별진료소 등에서 얼어서 감각 없는 손으로 코로나19 채취하기도 했다"며 "마음껏 입고 벗을 수 없는 방호복으로 소변 못 보고 물도 못 마셨다"고 설명했다.

이에 이종배 국민의힘 정책위의장도 "1년 이상 코로나19로 인해 여러분들이 애써주신 데 대해 국민들 모두 감동하고 있다"며 "충분히 보상되도록 노력하겠다"고 강조했다.

