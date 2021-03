[아시아경제 이민지 기자] 금융투자자보호재단이 금융소비자보호재단으로 명칭을 변경했다고 22일 밝혔다.

재단은 오는 25일부터 시행 예정인 ‘금융소비자 보호에 관한 법’에 맞춰 명칭을 변경했다고 설명했다. 재단은 2006년 설립된 이래 금융투자자의 권익 증진을 위하여 조사·연구, 평가, 금융교육 등 다양한 사업을 시행해 왔다. 재단 측은 “금융투자자뿐만 아니라, 예금자와 보험가입자 등 다양한 분야의 금융소비자 보호와 금융시장 발전에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

재단 명칭 변경과 관련해 금융업계와 관련 학회 등에서 환영의 목소리를 내고 있다. 김광수 은행연합회장은 “금융소비자 권익 증진과 금융시장 신뢰 제고를 위한 활약을 기대”한다고 밝혔으며 정지원 손해보험협회 회장은 재단 명칭 변경 이후 “소비자 눈높이에 맞춘 금융소비자 보호 활동을 기대한다”고 말했다.

