도로교통공단, 운전면허 학과시험 '인터넷 예약제' 도입

전국 27개 운전면허시험장 시행

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 전국 27개 운전면허시험장에 자동차 운전면허 학과시험 '인터넷 예약제'를 시행한다고 22일 밝혔다.

기존 운전면허 학과시험은 컴퓨터 기반의 시험으로 시험장에 직접 방문해 당일 접수, 당일 시험으로 진행해 왔다. 하지만 방학 등 응시생이 몰리는 기간이나 방역수칙에 따라 시험장 내 입장 가능 인원을 제한할 경우 당일 시험을 치르지 못하는 불편이 있었다.

공단은 이번 예약제 시행으로 응시생 불편을 해소하고, 코로나19 확산 방지에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

학과시험 인터넷 예약은 PC나 스마트폰으로 공단 ‘안전운전 통합민원’에 접속해 ‘운전면허 시험’ 메뉴에서 ‘학과시험 예약’을 클릭하면 된다.

응시생은 예약 날짜에 신분증과 사진 3매 등 준비물을 지참해 예약 시간 30분 전까지 해당 시험장에 도착해야 한다. 응시원서 작성, 신체검사를 마친 뒤 학과시험 응시 접수를 하고 시험에 응시할 수 있다. 다만 ‘응시 전 교통안전교육’ 미이수자는 시험 응시가 제한될 수 있어 사전에 본인의 교육 이수 또는 면제 여부를 확인해야 한다.

남택화 공단 운전면허본부 이사는 "시험장 내 응시 인원 분산과 응시생 불편 최소화를 위해 인터넷 예약 시스템을 구축했다"며 "앞으로도 국민의 편의와 안전을 위해서 최선을 다하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr