렉서스코리아, 20주년 맞이 전국 시승회 개최…감사 프로모션도

[아시아경제 유제훈 기자] 렉서스코리아는 오는 4월30일까지 전국 렉서스 공식 딜러에서 20주년 맞이 전국 시승회 및 감사 프로모션을 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 20주년 기념 전국 시승회에선 지난 16일 공식 출시한 LS500, LS500h 하이브리드 모델을 직접 시승해 볼 수 있으며, 베스트셀링 모델인 ES, RX, UX, NX와 같은 프리미엄 하이브리드 스포츠유틸리티차량(SUV) 등도 만나볼 수 있다.

운전면허 소지자라면 누구나 렉서스 공식 홈페이지를 통해 신청이 가능하며, 시승 참가자들에겐 추첨을 통해 LG 오브제컬렉션 스타일러(2명), LG 시그니처 공기청정기(5명), 50만원 상당 주유권(19명) 등 경품 및 선물을 증정한다.

이외에도 20주년 맞이 감사 프로모션도 진행된다. 일부 차종에 한해 현금 구매 고객에겐 5년 또는 10만㎞ 연장 보증 서비스 혜택, 차량 구입 후 3년 이내 신차로 교환 가능한 신차 교환 프로그램 혜택, 프리미엄 메인터넌스 서비스 패키지 쿠폰 1매 등이 제공된다. 또 렉서스 파이내셜 서비스 코리아를 통해 렉서스 차량을 구입하는 고객은 이용금액에 따라 24개월 무이자 할부 혜택을 제공 받을 수 있다.

이병진 렉서스코리아 상무는 "앞으로도 최고의 품질과 서비스로 고객에게 신뢰받는 브랜드가 되도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr