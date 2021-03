CU, 무라벨 생수 매출 78%↑…“라벨 뗐더니 날개 돋친 듯”

[아시아경제 임춘한 기자] CU가 친환경 소비를 돕기 위해 지난달 선보인 무(無)라벨 투명 PB 생수가 큰 인기를 끌고 있다.

22일 CU에 따르면 지난달 25일부터 이달 20일까지 무라벨 생수 HEYROO 미네랄워터(500ml) 매출을 분석한 결과 전년 대비 78.2% 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 생수 전체 매출이 20.4% 오른 것과 비교하면 약 3.8배나 높은 신장률을 기록한 것이다. 이는 친환경 제품에 대한 소비자 선호도가 실제 구매로까지 이어지고 있는 것으로 분석된다.

CU는 지난달 500ml, 1L, 2L 총 세 가지 용량의 HEYROO 미네랄워터 PB 생수 중 500ml부터 무라벨 제품으로 출시했다. 낱개 제품으로는 업계 최초다. 무라벨 생수는 재활용을 위해 별도로 라벨을 뜯어야 하는 번거로움 없이 간편하게 분리 배출할 수 있어 폐페트병의 재활용률을 높일 수 있고, 라벨 제작에 사용되는 비닐의 양도 기존 대비 절반 수준으로 줄이는 효과가 있다.

BGF리테일 관계자는 “상표를 없애는 새로운 시도에 처음에는 걱정도 많았지만 친환경 장점과 함께 투명 페트병에 담긴 물이 시각적으로 더 깨끗하고 맑아 보인다는 긍정적인 평가도 많았다”며 “친환경 소비를 실천하는 소비자들의 적극적인 호응이 가시적으로 나타남에 따라 앞으로 ESG 경영 실천에 더욱 힘을 실을 것”이라고 말했다.

