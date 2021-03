이준석 "지역 다니면 안다...민주당 조직력, 소가 웃을 이야기"

[아시아경제 김소영 기자] 이준석 전 미래통합당(국민의힘 전신) 최고위원이 21일 서울·부산시장 재·보궐선거와 관련해 "민주당의 조직력이 강하다"는 일각의 의견에 일침을 가했다.

이 전 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이번에 보궐선거에서 민주당의 조직력을 이야기하는 분이 많다"면서 "지역을 다니면 안다, 이건 소가 웃을 이야기"라고 비판했다.

그는 이어 "민주당이 10여년간 구청장, 시장 등을 장악하면서 그 조직력이라는 것은 맨날 구청장이 가서 인사하는 통반장들이나 관변단체 위주로 동작하는데, 우선 코로나 때문에 지난 1년 넘게 만나지를 않는다"면서 "1년 넘게 안 만나는 조직은 와해된 것이나 마찬가지"라고 지적했다.

또 "가을이면 축제라고 같이 동네에서 막걸리 마시고, 어디 건물 개관식 하면 가서 보고 이렇게 하는 소위 지역 '유지'라고 하는 분들의 영향력이 완전히 쇠락한 상태의 첫 선거"라고 꼬집으며 "이번 선거는 그래서 미디어전이고 고공전으로, 박영선 (더불어민주당 서울시장) 후보의 언론 지분이 확 낮은 상태로 가는 것이 유리한 것"이라고 전했다.

그러면서 "(박 후보가) 가끔 튀어오르면 야스쿠니 뷰로 누르고. 우리 쪽 선수들이 필사의 각오로 선거전략들을 짜고 있으니 나중에 메이킹 필름 나오기 전까지는 밖에서는 톤다운들 좀 하고 있어야 한다"고 조언했다.

