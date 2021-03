속보[아시아경제 임주형 기자] 경기 용인시는 처인구의 한 대학교에서 교직원과 학생 등 9명이 코로나19에 확진됐다고 21일 밝혔다.

지난 18일 교직원 A씨가 확진된 이후 접촉자 61명에 대한 전수검사를 통해 19일 교직원 1명, 20일 교직원 4명·학생 및 조교 3명이 잇따라 코로나19 확진판정을 받았다.

확진자가 근무하는 사무실이 있는 대학 본관 건물이 폐쇄되고 다음 달 1일까지 필수인력을 제외한 교직원들이 재택근무에 들어갈 예정이다.

최초 확진된 A씨의 감염경로는 아직 파악되지 않았다.

