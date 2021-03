현대百, 목동점 한 층 '조경 공간'으로…"리테일 테라피 적용"

목동점 7층에 '글라스 하우스'…7층 85% 실내·외 조경 공간

기존 문화홀 실내정원으로…나무 15그루·자생식물 30여 종

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점이 지난달 문을 연 '더현대 서울'에 이어 목동점에도 '리테일 테라피(쇼핑을 통한 힐링)' 개념을 적용한 자연친화형 공간을 선보인다.

현대백화점은 오는 22일 목동점 7층에 2628㎡(약 800평) 규모의 조경 공간 '글라스 하우스(Glass Haus)'를 선보인다고 21일 밝혔다.

'글라스 하우스'는 '유럽의 정원과 온실'이 콘셉트로 기존 문화홀이 1273㎡(약 390평) 규모 실내 정원으로 탈바꿈한 게 핵심이다. 기존 7층 야외에 하늘 정원(1355㎡, 약 410평)이 조성돼 있어 목동점 7층은 이번에 새로 선보이는 실내 정원까지 합쳐 전체 면적의 85%가 실내·외 조경 공간이 된다.

'글라스 하우스' 디자인은 더현대 서울 1층을 디자인한 영국 글로벌 설계 회사 '씨엠케이(CMK)'가 맡았다. 실내 정원은 나무 15그루와 자생식물 30여 종으로 꾸민다. 기존 문화홀의 벽을 없애고 전면 유리창으로 바꿔 햇빛이 실내에 들어올 수 있게 했으며, 최적의 생육 조건을 위해 바닥을 기존보다 30cm 높여 적당한 토심(土深)을 만들었다. '글라스 하우스' 천장은 LED 등으로 꾸며 온실에 온 듯한 분위기를 연출했다.

현대백화점 관계자는 "기존 공연·연극 등 우수 고객 초청 행사나 판매 행사 등을 진행하던 문화홀을 누구나 편히 휴식하고 힐링할 수 있는 실내 정원으로 변신시켰다"며 "고객들에게 사계절 푸르른 공간에서 정원을 가볍게 산책하는 듯한 기분을 제공할 것"이라고 말했다.

'글라스 하우스'의 실내 정원 내부에는 향후 문화센터 강의실이나 전시 공간 등으로 활용될 커뮤니티 공간인 '글라스룸(200㎡, 약 60평)'이 조성된다.

현대백화점 관계자는 "앞으로도 '위드 코로나' 시대에 대응해 전국의 각 점포별로 '리테일 테라피'를 적용한 공간을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr