[아시아경제 서소정 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 63,700 전일대비 2,100 등락률 -3.19% 거래량 200,634 전일가 65,800 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 구자열號 무역협회 출범…"'무역 보국' 위해 멋있게 일할 것"(상보)[사람人]'代 이은 수출보국' 무역협회 새 수장 구자열 LS그룹 회장구자열號 무역협회 출범…"한국 무역 도약에 최선 다할 것" close 는 구자열 LS그룹 회장이 지난해 보수로 77억1500만원을 받았다고 19일 사업보고서를 통해 공시했다.

구 회장은 급여로 24억3400만원, 상여금으로 52억8000만원을 받았다.

이광우 LS 부회장은 급여 10억3300만원, 상여금 17억2900만원 등 총 27억6300만원을 받아 두번째로 보수가 높았다.

구자열 회장의 동생인 구자균 LS일렉트릭 회장은 지난해 54억9300만원을 보수로 받았다.

