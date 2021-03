미중 회담 시작부터 '설전', 中 외교부 "시작부터 '화약 냄새' 가득"

미중 양측 책임 공방…자오 대변인 "미국이 중국 대내외 정책 무리하게 공격" 주장

[아시아경제 임철영 기자] 알래스카 앵커리지에서 열린 미중 고위급 회담이 초반부터 기싸움 양상을 보인 것과 관련해 중국 외교부가 강한 어조로 불쾌감을 내비쳤다.

19일 자오리젠 중국 외교부 대변인은 정례브리핑을 통해 "회담 시작부터 화약 냄새로 가득했고 이는 중국이 바랐던 것이 아니다"라면서 "중국 대표단이 알래스카에 도착했을 때 추운 날씨뿐만 아니라 주인인 미국이 손님을 대하는 태도로 느꼈다"고 말했다.

양측은 회담 초반부터 이견차를 드러낸 채 설전을 벌였고 1차와 2차 회담 모두 빈손으로 마무리했다. 이번 회담에는 토니 블링컨 미국 국무부 장관과 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 참석했다. 중국측에서는 양제츠 중국 공산당 외교담당 정치국원과 왕이 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 참석했다.

양측은 당초 2분간 하기로 했던 모두발언을 1시간 가까이 이어가면서 모든 상황을 상대방 탓으로 돌리는 데 열을 올렸다. 자오 대변인은 중국측의 모두발언이 미국보다 길었다는 지적과 관련해 "미국이 발언시간을 초과했고 중국의 대내외 정책을 무리하게 공격해 분쟁을 일으켰다"고 강조했다.

그러면서 미국의 어떠한 내정 간섭도 허용하지 않을 것이라고 밝혔다. 자오 대변인은 "우리는 중국이 어떠한 내정 간섭도 허용하지 않는 다는 점을 미국이 분명히 알기를 바란다"고 강변했다. 앞서 이번 회담에서 양 정치국원은 블링컨 장관의 홍콩, 대만, 위구르 문제와 관련해 "미국은 위구르 인권을 챙기기 전에 미국 내 소수인종 인권문제부터 해결하라"고 말했다.

다만 모두발언은 애피타이저에 불과한 만큼 미중 관계의 안정적 발전을 희망한다고 덧붙였다. 자오 대변인은 "우리는 이번 대화화가 쌍방이 소통하고 갈등을 관리하며 협력할 좋은 기회라고 생각한다"면서 "앞으로 한동안 중미 관계 발전을 이끄는 중요한 의미가 있다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr