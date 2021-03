김부선, 박영선 '반값아파트' 공약에 "뿜었다…반값 관리비라면 가능"

"전직 대깨민으로서 충고하자면…"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 김부선 씨가 박영선 서울시장 후보의 반값 아파트 공약 발언에 "뿜었다"며 조롱했다.

김부선 씨는 19일 자신의 SNS에 "경험상 반값 관리비라면 가능하겠더이다"라며 글을 올렸다. 그는 앞서 박영선 서울시장 후보가 "1000만원대 반값 아파트로 집없는 서민의 설움을 닦아드리는 시장이 되겠다"고 공약한 것을 두고 "뿜었다"고 표현하며 어처구니없어했다.

김 씨는 "LH사건 같은 관리비리 뉴스를 볼 때마다 나만 관리실의 뇌물 공세도 거부하고, 나만 깨끗한척 하고, 나만 관리비 지나치게 결재 확인 깐깐하게 하고, 나만 세상 잘못 살았나, 나는 결벽증인가, 나만 당하는 나만 바보인가, 별별 생각이 다 든다"고 말했다.

이어 "아파트 관리비리, 이것부터 해결한다는 시장 후보 하나 없다는 것도 서울시민으로서 참 불행한 일 같다"면서 "관리소장 자격증은 구청주택과 출신 또는 LH출신 공무원들 법으로 금지해야 한다"고 적었다. 아울러 "정부는 많이 늦었지만 LH 없애고 아파트관리청 즉시 신설해야 한다"고 썼다.

김 씨는 "의무회계감사법, 일명 김부선법은 회계사들만 땡 잡는 것"이라며 "서울시는 아파트 회계기록 전산 의무화 즉시 시행해야 한다"고 주장했다.

끝으로 그는 "전직 대깨민(대가리가 깨져도 민주당), 현직 무당층 옥수동 김여사"라고 자신을 소개했다.

