코스피, 외인·기관 1.6조 팔자에 하락 마감...SK바사는 따상상 실패

[아시아경제 박지환 기자] 19일 코스피가 미국 국채 금리 급등세 영향으로 소폭 하락 마감했다. 채권 금리 급등이 투자심리에 부정적인 영향으로 작용하면서 외국인과 기관이 1조5898억원 팔자에 나서며 지수를 끌어내렸다. 장초반 줄곧 하락세를 보였던 코스닥은 상승 전환하며 장을 마쳤다. 상장 둘째날을 맞은 SK바이오사이언스는 기대했던 '따상상'에 실패하고 하락 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 26.48포인트(0.86%) 내린 3039.53으로 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 3.00포인트(0.10%) 내린 3063.01으로 출발해 약세흐름을 지속했다. 장초반 1% 넘게 하락하기도 했지만 오후 들어 낙폭을 다소 줄이는 모습을 보였다.

코스피에선 외국인과 기관은 1조5900억원 규모의 물량을 내다 팔면서 지수를 끌어내렸다. 외국인과 기관은 각각 5875억원, 1조23억원 순매도했다. 반면 코스피에서 개인은 1조6060억원 나홀로 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 모든 종목이 일제히 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 830,000 전일대비 31,000 등락률 -3.60% 거래량 524,823 전일가 861,000 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환국내 증시 하락세 지속...미-중 회담 영향도 주목 LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다 close 이 전날 보다 3.60% 내린 83만원을 기록해 가장 낙폭이 컸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 4,000 등락률 -2.82% 거래량 3,900,918 전일가 142,000 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환SK하이닉스, 외국인 19만 5484주 순매도… 주가 -2.46%오늘 하락나왔죠? 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 강한 반등나옵니다 close (-2.82%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 661,000 전일대비 1,000 등락률 -0.15% 거래량 318,805 전일가 662,000 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환국내 증시 하락세 지속...미-중 회담 영향도 주목 코스피·코스닥 1%대 하락..."미국 발 금리 급등 영향" close (-0.15%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 492,500 전일대비 5,500 등락률 -1.10% 거래량 513,785 전일가 498,000 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환카카오, 최근 5일 개인 15만 5616주 순매도... 주가 49만 2500원(-1.1%)국내 증시 하락세 지속...미-중 회담 영향도 주목 close (-1.10%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 287,000 전일대비 5,000 등락률 -1.71% 거래량 452,739 전일가 292,000 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.71%국내 증시 하락세 지속...미-중 회담 영향도 주목 close (-1.71%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 1,000 등락률 -1.21% 거래량 15,694,512 전일가 82,900 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 올해 고화소 스마트폰 카메라 45%까지 확대… “고화소 카메라 전성시대 열린다”삼성전자, 이시간 주가 -1.09%.... 최근 5일 외국인 412만 249주 순매수오늘 하락나왔죠? 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 강한 반등나옵니다 close (-1.21%) 등이 하락했다. 상장 둘째날을 맞은 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 2,500 등락률 -1.48% 거래량 12,215,113 전일가 169,000 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 글로벌 임상결과 발표!! 주목해야 할 “ㅇㅇㅇ백신” 핵심 수혜 株! 글로벌 제약사와 “면역세포” 대규모 계약체결!! ‘주가급등’ 자부합니다SK바이오사이언스, 주가 17만 3500원.. 전일대비 2.66% close 는 기대했던 '따상상'(시초가 두배 시작 후 이틀연속 상한가)에는 실패하고 1.48% 하락 마감했다.

이날 코스닥은 장초반 1%대 약세를 보였지만 오후 들어 상승세로 돌아서며 2.28포인트(0.24%) 오른 952.11로 장을 마쳤다. 개인이 509억원, 기관이 355억원 순매도했다. 반면 외국인은 891억원 순매수했다.

시가 총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 156,400 전일대비 2,400 등락률 +1.56% 거래량 305,225 전일가 154,000 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환코스피·코스닥 1%대 하락..."미국 발 금리 급등 영향"기관 순매수세에 오전 코스피 오름세 지속 close (1.56%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,600 전일대비 1,300 등락률 +2.49% 거래량 1,049,438 전일가 52,300 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환코스피·코스닥 1%대 하락..."미국 발 금리 급등 영향"코스피 오후에도 오름세…기관·외국인 순매수 지속 close (2.49%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 159,800 전일대비 2,100 등락률 +1.33% 거래량 114,613 전일가 157,700 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후에도 오름세…기관·외국인 순매수 지속美 FOMC에 쏠린 시선…국내 증시 혼조 마감 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승 close (1.33%) 등이 올랐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 132,700 전일대비 1,900 등락률 -1.41% 거래량 492,170 전일가 134,600 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환코스피·코스닥 1%대 하락..."미국 발 금리 급등 영향"故임성기 한미약품 회장 작년 보수 제약·바이오 1위…퇴직소득 영향 close (-1.41%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 125,300 전일대비 300 등락률 -0.24% 거래량 569,337 전일가 125,600 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환코스피·코스닥 1%대 하락..."미국 발 금리 급등 영향"故임성기 한미약품 회장 작년 보수 제약·바이오 1위…퇴직소득 영향 close (-0.24%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 148,600 전일대비 2,000 등락률 -1.33% 거래량 115,904 전일가 150,600 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락..."미국 발 금리 급등 영향"美FOMC 불확실성 해소…코스피 상승 마감코스피 오후에도 오름세…기관·외국인 순매수 지속 close (-1.33%) 등이 약세를 나타냈다.

정인지 유안타증권 연구원은 "경기가 좋아지면 금리는 상승 압력을 받을 수 밖에 없다"며 "현재 증시 흐름은 노이즈 상황 국면으로 보인다. 당분간 국내 증시에서는 주가 상승 시도가 계속 있겠지만 과거처럼 주가가 급등할 가능성은 없어 보인다"고 평가했다.

