대구 남구 '대봉교역 금호어울림 에듀리버' 23~25일 정당계약

[아시아경제 문제원 기자] 대구 남구 이천동 일대에 들어서는 '대봉교역 금호어울림 에듀리버'의 정당계약이 오는 23일부터 25일까지 3일간 진행된다.

19일 금호건설에 따르면 대봉교역 금호어울림 에듀리버는 지하 2층, 최고 지상 28층, 6개동, 전용면적 59~84㎡, 433가구로 조성된다. 총 270가구가 일반에 분양된다. 일반분양 공급면적별 가구 수는 전용면적 기준 ▲59㎡A 73가구 ▲59㎡B 4가구 ▲73㎡ 104가구 ▲74㎡ 78가구 ▲84㎡ 11가구다.

이 단지는 지난 4~5일 진행된 1순위 청약 결과, 특별공급을 제외한 총 179가구 모집에 1684명이 몰려 최고 112대 1, 평균 9.41대 1의 경쟁률을 기록했다.

단지가 들어서는 남구는 수성구, 중구와 가깝다. 수성구의 교육 인프라는 물론 대백프라자, 경북대병원, 영남대의료원, 현대백화점, 동성로 등 생활 인프라를 누릴 수 있다. 2025년을 목표로 진행 중인 신천개발 프로젝트 등 주변의 재개발·재건축 사업도 진행 중이다.

도보 거리에 대구 지하철 3호선 대봉교역이 위치하고 달구벌대로, 명덕로, 신천대로 등도 가까워 대구 전역과 시외 이동이 쉽다. 단지 인근에 어린이집, 유치원, 대봉초, 대구중, 대구고, 경북여고, 경북대사대부고, 대구교대 등이 있다.

부대시설로는 레인보우가든, 쌈지쉼터, 키즈스테이션, 어린이집, 경로당, 피트니스센터, 어린이놀이터 등의 시설이 들어선다. 태양광발전설비, 에너지절감시스템, 무인택배시스템, 홈네트워크 등이 적용될 계획이다.

견본주택은 대구 중구 달구벌대로 2213에 위치하며, 입주는 2023년 8월 예정이다.

