KB금융, 스타트업과의 상생…KB스타터스 22개사 추가 선정

총 133개, 업무제휴 175건, 누적 투자액 553억원

입주 공간 및 컨설팅 서비스, 계열사와의 협업 등

스타트업 성장을 위한 다양한 지원 제공

[아시아경제 박선미 기자] KB금융그룹은 19일 ‘KB스타터스(KB금융그룹이 육성하는 스타트업) 상반기 모집’을 통해 미래 성장 가능성이 높은 스타트업 22개사를 추가 선정했다고 밝혔다. 이로써 KB금융그룹의 육성과 협업을 바탕으로 혁신 서비스 창출에 도전하는 KB스타터스는 총 133개로 늘었다.

신규 KB스타터스 22개사는 스마트시티, 글로벌, 디지털콘텐츠, 리스크 관리 등의 분야에서 차별화된 비즈니스 모델과 기술력으로 승부하고 있는 혁신 기업들이다. KB금융이 지속적으로 추진중인 ESG(환경·사회·지배구조) 분야와 관련된 ‘나인와트’(건물의 에너지 절감), ‘웍스메이트’ (비대면 일자리 매칭을 통한 사회적 비용 절감), ‘파이브센스’(영유아 발달 지원) 등의 스타트업들도 선정됐다.

22개사 중 가장 좋은 평가를 받은 스타트업은 ‘워시스왓’(모바일 세탁 대행서비스)으로 그동안 오프라인에 치중돼 있던 세탁업을 공정 자동화 및 물류시스템 고도화를 통해 비대면 온라인 서비스로 혁신한 스타트업이다. KB금융은 지급 결제 플랫폼 지원을 통해 서비스 완성도를 높이는데 협력할 계획이다.

인공지능(AI) 기술 스타트업 ‘머니브레인’(음성 및 영상 합성 관련 딥러닝 기술)도 좋은 평가를 받으며 KB스타터스 대열에 합류했다. 실시간 영상 합성을 세계 최초로 상용화한 머니브레인은 최근 딥페이크영상 검증을 위한 AI 서비스를 출시하는 등 AI 관련 윤리적 책임 실현을 위해서도 앞장서고 있다. KB금융과는 인공지능을 활용한 비대면 금융서비스 부분에서 협업하게 될 예정이다.

KB금융은 KB스타터스와 넘버원 금융플랫폼 구축을 위한 협업 뿐만 아니라, 동반 성장을 위한 다양한 지원 프로그램을 제공하고 있다. 강남 신논현역 인근에 위치하고 있는 스타트업 입주 공간을 이용할 수 있으며, 해외 출장 시에는 전세계 각지의 위워크 사무실을 이용할 수 있는 혜택을 받게 된다. 또한, 회계·법률·특허 등 다양한 분야의 컨설팅 서비스와 성장 단계별 투자 등도 지원 받을 수 있다.

KB이노베이션허브 관계자는 “혁신기업에 대한 지원은 미래에 대한 투자라는 윤종규 회장의 경영철학을 바탕으로 투자 및 사업화, 글로벌 네트워크 확대 등 스타트업의 성장을 위해 다양한 지원을 펼치고 있다” 며 “특히 사회적 가치를 창출하고 확산시키는 스타트업에게는 더 많은 성장 기회를 제공해 지속 가능한 혁신 생태계가 구축되도록 노력하겠다”라고 말했다.

