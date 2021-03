교보생명, 사회적 가치 창출 '임팩트업' 참가기업 모집

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 생명보험사회공헌위원회, 재단법인 홍합밸리와 '2021 세상에 임팩트를 더하자, 업(UP)' 참가기업을 4월11일까지 모집한다고 19일 밝혔다.

아동, 청소년 등을 대상으로 정보통신기술(ICT) 기반의 사회적 가치를 창출하는 스타트업을 발굴·육성하는 프로젝트로, 교보생명은 지난 2018년부터 진행하고 있다.

올해는 ICT 기반의 디지털 제품과 서비스를 핵심사업으로 하는 스타트업을 선발해 성장의 기회를 제공하고 새로운 일자리를 창출하도록 지원할 예정이다.

모집대상은 유엔(UN) 지속가능개발목표(SDGs)를 ICT로 이행하고 아동, 청소년 등 미래세대를 위한 제품이나 서비스를 제공할 수 있는 창업자 및 예비창업자다.

교보생명은 서면평가, 대면평가 등 엄정한 절차를 거쳐 오는 5월 참여기업을 선정할 예정이다. 선발된 기업은 1년 동안 법무, 투자, IR, 마케팅 등 멘토링 프로그램은 물론, 그로스해킹, 사회적자본, 사업계획서 작성 등 교육 및 네트워킹 프로그램이 제공된다.

또 코워킹스페이스를 지원하며 중간평가, 데모데이 등을 통해 소셜벤처, 사회적기업, 엔젤투자자 등에게 기업을 소개할 수 있는 기회도 제공할 예정이다.

교보생명 관계자는 "임팩트업은 스타트업을 발굴·육성하고 사회적 배려대상에 제품과 서비스를 제공함으로써 수혜자의 자기성장을 돕고 사회도 함께 발전하는 사회공헌활동"이라며 "미래세대를 위한 사회적 가치 창출에 힘쓰고 임팩트투자의 선순환 생태계를 조성하는데 앞장서겠다"고 말했다.

