[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소가 다이소 전용 모바일 쇼핑몰인 샵(#)다이소를 통해 ‘ON데이 이벤트’ 를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 이벤트는 샵(#)다이소에서만 진행되며, 오는 22일 단 하루 동안 샵(#)다이소 구매 고객 전원에게 조건 없이 다이소 멤버십 포인트 50배 적립 혜택을 제공한다. 별도로 2만원 이상 4만원 미만 구매 고객에게 다이소 멤버십 1000포인트, 4만 원 이상 구매 고객에게 2000포인트 추가 적립을 진행한다.

아성다이소 관계자는 “샵(#)다이소를 사랑해주시는 고객님들을 위해 이번 이벤트를 기획하게 됐다”며 “앞으로도 쇼핑의 즐거움을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 계속 진행할 계획”이라고 말했다.

