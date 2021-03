靑 "美 국무·국방장관 접견에서 北 인권문제 언급 전혀 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 18일 오후 문재인 대통령이 토니 블링컨 미국 국무장관, 로이드 오스틴 미국 국방장관을 접견한 자리에서 북한 인권문제와 관련한 언급은 전혀 없었다고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 "미 국무·국방장관 접견에서는 북한 인권문제와 관련한 언급은 전혀 없었다"며 이같이 밝혔다.

이날 문 대통령은 블링컨·오스틴 장관을 접견하고 양국 주요 관심사에 대해 논의했다. 문 대통령은 한미가 공동의 포괄적 대북전략을 마련해 나가야 한다고 강조하는 한편, 한일 양국 관계 복원을 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.

블링컨 장관은 앞서 한미 외교·국방장관(2+2) 회의 직후 가진 공동 기자회견에서 "북한 주민들은 압제적인 정권 아래서 광범위하고 체계적인 인권 유린을 당하고 있다"고 강조하며 북한 인권문제를 지적하기도 했다. 하지만 이날 접견에서 북한 인권문제를 논의하지는 않은 것으로 보인다.

단 북한 인권에 대해서는 한미양국이 관심을 공유하고 있다는 게 청와대의 입장이다. 청와대 핵심 관계자는 "북한 인권에 대해 한미양국은 관심을 공유하고 있으며, 우리 정부의 입장도 확고하다"며 "다만 우선 해결해야 할 일이 많기 때문에 한반도 평화가 정착되는 과정에서 북한 주민 인권이 실질적으로 증진될 수 있다는 입장"이라고 말했다.

이날 접견에서 비공식 안보협의체 '쿼드(Quad) 플러스'도 언급되지 않은 것으로 알려졌다. 청와대 핵심 관계자는 "쿼드 플러스에 대한 직접 논의는 없었다"고 답했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr