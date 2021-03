[아시아경제 정동훈 기자] 중국 외교부가 한반도 문제 해결에 건설적 역할을 할 것이라는 입장을 확인했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 18일 정례브리핑에서 "중국은 근래 오기 힘든 대화 국면의 가치를 소중하게 여긴다"며 "관련국과 마주보고 걸으며 함께 갈등을 관리하고, 대화와 접촉을 적극 추진해 지역의 평화와 안정을 수호할 것"이라고 말했다.

이날 블링컨 장관은 서울에서 한미 외교·국방 장관이 참여하는 '2+2 회의 후 "중국은 북한이 비핵화를 하도록 설득하는 데 굉장히 중요한 역할을 할 수 있다"고 말했다.

자오 대변인은 이어 "'쌍궤병진'(雙軌竝進·비핵화 프로세스와 북미 평화협정 협상의 병행 추진) 원칙에 따라 한반도 문제의 정치적 해결 프로세스를 확고히 추진할 것"이라고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr