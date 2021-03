[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군의회 김종두 의장은 18일 생활 속 플라스틱 줄이기 릴레이 캠페인 탈(脫) 플라스틱 ‘고고 챌린지’에 동참했다.

1월 환경부에서 시작된 ‘고고 챌린지’는 생활 속에서 플라스틱을 줄이기 위해 하지 말아야 할 실천 1가지와 해야 할 실천 1가지 약속을 다짐하고, 다음 주자를 추천하는 릴레이 캠페인이다.

구인모 거창군수의 지명을 받아 이번 캠페인에 참여한 김 의장은 ‘불필요한 플라스틱 사용 자제하고! 친환경 제품 사용하고!’라는 슬로건으로 “군민 모두가 지구를 살리는 플라스틱 줄이기에 적극적으로 동참해 달라”고 당부했다.

한편 김 의장은 다음 캠페인 주자로 심재화 산청군의회 의장, 서석기 거창소방서장을 지명했다.

