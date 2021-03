케이옥션, 3월 메이저 경매 136억원어치 팔아…4년來 최대치

[아시아경제 최동현 기자] 미술품 경매업체 케이옥션이 3월 메이저 경매에서 최근 4년 간 최대 낙찰총액을 기록했다.

케이옥션은 지난 17일 서울 강남구 신사동 본사에서 진행한 메이저 경매에 166점을 출품해 123점의 거래를 성사시켜 낙찰률 74%, 낙찰총액 135억8030만원을 기록했다고 18일 밝혔다. 이는 2017년 4월 약 164억원의 낙찰총액을 기록한 이후 4년 만의 최대치다. 당초 169점을 출품 할 계획이었으나 사정에 의해 3점은 출품이 취소됐다.

이 날 경매에서 최고가를 기록한 작품은 구사마 야오이의 'Infinity Nets (ZZOOX)'로 12억원에 경매를 시작해 몇 차례 경합 끝에 13억1000만원에 낙찰됐다.

9점이 출품된 고(故) 김창열 화백의 작품은 모두 팔렸다. 그 중 1979년에 제작된 '물방울 LSH70'이 3억원에 경매에 올라 3억6000만원에 낙찰되며 9점 중 최고가를 기록했다. 1977년에 제작된 1호 사이즈의 작은 작품이 1000만원에 경매를 시작해 무려 8200만 원에 낙찰되며 최다 경합을 이끌어냈다. 김 화백 작품 9점의 총 낙찰액은 14억6200만원을 기록했다.

이우환의 작품은 7점 출품된 가운데 5점이 팔려 26억5500만원의 낙찰총액을 기록했다. 1987년 제작된 '바람과 함께'가 13억원에 낙찰됐고 '선으로부터'는 5억5000만원, '점으로부터'는 4억2000만원에 새 주인을 찾았다.

지난 17일부터 영국 런던 화이트큐브에서 전시를 시작한 박서보의 작품은 5점이 모두 판매되며, 9억2100만원의 낙찰총액을 거둬들였다. 그 중 최고가 작품은 '묘법 No. 060330'으로 2억7000만원에 경매를 시작해 경합 끝에 4억원에 낙찰됐다. 오는 5월부터 국립현대미술관에서 회고전이 예정돼 있는 정상화의 작품도 5점 모두 팔리며 12억1200만원의 총액을 기록했다.

앤디 워홀의 작품 'Queen Elizabeth II of United Kingdom : Reigning Queens(Royal Edition)'은 8000만원에 경매에 올라 치열한 경합 끝에 2억2000만원에 낙찰됐다. 이 작품은 다이아몬드 더스트로 장식된 로얄 에디션으로 단 30개 세트만 제작됐고, 영국 왕실 재단 (RCT)에서도 구입 및 전시를 했다.

이 외에 9억원에 낙찰된 게오르그바젤리츠의 'Laktionov die Neue Wohnung', 1억2000만원에 낙찰된 프랑수아모렐레의 'π Puissant N°.1=2°'를 비롯해 야요이쿠사마, 게르하르트리히터, 줄리안오피, 조나스 우드, 미스터두들, 아야코록카쿠 등 에디션 작품들도 새 주인을 찾았다.

고미술 부문에서 최고가에 팔린 작품은 '빈풍칠월도'로 3000만원에 경매를 시작해 무려 1억2500만원에 낙찰됐다.

케이옥션은 코로나19 확산을 방지하기 위해 경매장에는 사전 예약한 손님에 한해 경매 참관과 현장 응찰을 가능하게 했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr